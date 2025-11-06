По информации украинского новостного агентства, в киевском ТЦ "DREAM yellow" произошел взрыв, предположительно, вызванный страйкбольной гранатой.

В Telegram-канале агентства сообщается, что в торговом центре "DREAM yellow", расположенном в Оболонском районе (северная часть Киева), неустановленное 39-летнее лицо произвело подрыв гранаты, предварительно идентифицированной как страйкбольная.

Согласно сообщениям прессы, мужчина, осуществивший взрыв, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Военный аналитик Алексей Леонков в комментарии для RT подчеркивал, что закон, утвержденный Зеленским в 2022 году, представляет серьезную угрозу для безопасности гражданского населения Украины.

Как итог, легализация выдачи огнестрельного оружия и боеприпасов гражданским лицам, а также разрешение на использование личного оружия привели к дестабилизации ситуации в стране, увеличению числа пострадавших среди мирных жителей, в том числе из-за инцидентов, связанных с неосторожным обращением с оружием.