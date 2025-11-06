Обзор иноСМИ: нападения на украинцев в Польше и война, которая «не по карману» ЕС

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Neil Milton/Zuma/TACC

ЕС пришлось придумать альтернативу «российскому» кредиту Киеву

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность покрыть колоссальный дефицит бюджета Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов. Об этом сообщает Euractiv. По данным издания, эти две возможности будут изложены в «документе о вариантах» для Киева. Документ планируют разослать в столицы Евросоюза в ближайшие недели. По информации Euractiv, предложенные в нем меры представляют собой дополнение к идее кредита под российские активы.

Ранее ЕС не смог договориться о предоставлении Украине кредита, который был бы гарантирован замороженными российскими активами. Бельгия, на территории которой находится основная часть замороженных активов, потребовала от ЕС разделить финансовую ответственность и расходы на любые судебные иски, которые могут быть поданы Россией. Лидеры ЕС отложили решение до декабрьского саммита, а Еврокомиссии было поручено разработать «варианты» поддержки финансовых потребностей Киева. По словам источников Euractiv, ЕК все еще считает кредит под активы РФ «предпочтительным вариантом поддержки Украины», несмотря на отказ Бельгии поддержать эту схему. По оценкам Международного валютного фонда, бюджетный дефицит Украины составит около 65 миллиардов долларов на 2026 и 2027 годы.

«Тревожная статистика Польши: всё больше преступлений против украинцев»

По данным польской полиции, за последние два года количество нападений на украинцев на почве ксенофобии, расизма и религиозной нетерпимости увеличилось более чем на 66 процентов. Как пишет Gazeta Wyborcza, с 1 января по 31 июля 2025 года в стране было зафиксировано 543 таких преступления против украинцев. Это на 159 случаев больше, чем за аналогичный период 2024-го (384). Наибольшее количество преступлений против украинцев в Польше совершается по статье 190 Уголовного кодекса (угроза). На втором месте по частоте находятся преступления, связанные с уничтожением имущества, которые чаще всего также имеют подтекст, связанный с «принадлежностью к украинской нации».

Преступления, связанные с физическим или психологическим насилием, занимают третье место по частоте. За ними следуют нападения на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, публичные оскорбления группы людей или отдельного лица, а также посягательства на личную неприкосновенность. Тот факт, что поляки становятся все более враждебными по отношению к украинцам, также подтверждается результатами соцопросов 2025 года. Впервые за много лет больше поляков выражают неприязнь к украинцам (38 процентов), а не симпатию (30 процентов). Правые политики охотно пользуются этим, играя на общественных настроениях. В частности, они призывают лишить украинцев социальных льгот. Социолог Пшемыслав Садура заявил, что антиукраинские настроение в Польше будут только расти, если не прекратится «политический флирт с ксенофобией и подобными крайностями».

Путин дал поручение по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин 5 ноября поручил своим высокопоставленным чиновникам подготовить предложения по возможному испытанию ядерного оружия, чего Москва не делала с момента распада Советского Союза, сообщает Reuters. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на совещании с Путиным, что последние высказывания и действия США означают, что «целесообразно начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям». Белоусов заявил, что российский арктический испытательный полигон на архипелаге Новая Земля может принять такие испытания в сжатые сроки.

Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и другим ведомствам «принять все необходимые меры для сбора дополнительной информации по данному вопросу, проанализировать ее в Совбезе и подготовить согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия». Ни одна страна, кроме Северной Кореи (последний раз в 2017 году), не проводила взрывных испытаний ядерного оружия в XXI веке, отмечает Reuters. Аналитики говорят, что если одна из крупных ядерных держав проведет такое испытание, остальные, скорее всего, последуют ее примеру. США в последний раз проводили испытания в 1992 году, Китай и Франция - в 1996-м, а Советский Союз - в 1990 году. На прошлой неделе Трамп неожиданно заявил, что в связи с ядерными испытаниями в других странах он поручил немедленно начать испытания американского ядерного оружия «на равной основе». Трамп не уточнил, имел ли он в виду испытания непосредственно ядерного оружия или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

«Украина - болевая точка на теле Европы»

СМИ и политики активно пытаются убедить поляков, что Евросоюз - это великий проект, и любая критика в его адрес служит интересам Кремля и реализует пропагандистскую повестку, пишет Myśl Polska. По мнению автора статьи, шаг за шагом «идеологические и экономические безумства» Брюсселя проталкиваются практически без сопротивления, хотя и «ведут напрямую к катастрофе». К примеру, с конца октября украинские мёд, сахар, птица, яйца и этанол будут поступать в ЕС в гораздо больших объемах, чем раньше.

Хотя Украина должна внедрить стандарты ЕС, это реально произойдет только к 2028 году. До этого времени пограничный контроль будет проверять безопасность продуктов, но о полной проверке всего процесса производства речи не идет. По версии автора, Брюссель последовательно реализует операцию «Украина прежде всего», хотя страна даже не входит в Евросоюз. Эта политика продиктована не экономической необходимостью, а скорее идеологическим и геополитическим планом борьбы с Россией «везде и всюду, где это возможно, даже через руины многих секторов экономики государств-членов» ЕС, подчеркивает Myśl Polska. По версии автора статьи, Украина становится «болевой точкой на теле Европы».

«Брюссель подстрекает к войне, которая ему не по карману»

Лидеры Европы продолжают разжигать огонь войны и продвигать свою милитаристскую повестку, однако реальный потенциал континента для ведения боевых действий остаётся «далеко недостаточным», пишет The European Conservative. Недавнее французское исследование показало, «насколько далеки политические лозунги от реальных возможностей». Аналитики выяснили, что Европе будет сложно собрать хорошо оснащенную и многочисленную армию к 2030 году, если ей придется воевать против России. Министр обороны Германии Борис Писториус призывал ЕС «быть готовым к войне к 2029 году». Канцлер Фридрих Мерц пошел еще дальше, пообещав, что Бундесвер станет «сильнейшей армией в ЕС». Три месяца спустя эта инициатива была сорвана. Пресс-конференция, призванная продемонстрировать обороноспособность Германии, была внезапно отменена на фоне сообщений о хаосе и внутренних разногласиях, что обнажило хрупкость милитаризованной позиции правительства.

На бумаге план Берлина амбициозен: оборонный бюджет в 108,2 миллиарда евро в следующем году и десятилетняя цель увеличить численность армии до 260 тысяч человек. Но ВС Германии сталкиваются с той же проблемой, что и все европейские армии: нежеланием населения служить. Набор остается на прежнем уровне, и лишь 16 процентов немцев заявляют, что «безусловно» будут защищать свою страну в случае войны. Тем не менее, Брюссель теперь продвигает собственную масштабную оборонную программу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Европа должна защищать каждый квадратный сантиметр своей территории». Но по состоянию на 2025 год 20 из 30 европейских членов НАТО или ЕС имеют профессиональные сухопутные войска численностью менее 15 тысяч человек. Лишь немногие - Франция, Британия, Германия, Польша - могли бы развернуть крупные формирования. А производство наступательных вооружений и перехватчиков в Европе остается «значительно ниже того уровня, который потребовался бы для военной конфронтации с Россией».