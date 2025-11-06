Назван минимальный срок подготовки США к ядерным испытаниям

США потребуется минимум два года для подготовки к проведению полноценных ядерных испытаний, заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Спешку он связал с личностными особенностями американского президента Дональда Трампа.

«Трамп приказал провести аудит, провести ядерные испытания. Но делать это нужно на полигоне. Самый подготовленный — в Неваде. По разным оценкам для подготовки испытаний там потребуется от двух до трех лет, не меньше, — сказал военный эксперт. — Всего там проведено 928 испытаний. 100 воздушных, 828 подземных. Есть еще полигоны, но они совсем не готовы. А один используется как музей, туда водят туристов».

Кроме того, для того, чтобы отдавать приказ о проведении ядерных испытаний, необходимо, как отметил Кошкин, просчитать политические, экономические и военно-технические последствия, чего, по его мнению, Трамп не сделал.

«Тут такое залихватское отношение. Он это решение принял часа за два, желая показать, что сила на стороне США. Но все это больше сопряжено с политическим пиаром, а не с реальными расчетами», — заключил полковник.

Ранее хозяин Белого дома в своем выступлении на Американском бизнес-форуме заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире. Трамп «ненавидит это признавать, потому что это ужасно».