Экс-советник Пентагона рассказал о роли России в конфликте США и Венесуэлы

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия не позволит США напасть на Венесуэлу. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Он отметил, что сейчас у побережья Венесуэлы стоят два российских эсминца. Макгрегор считает, что Москва не стала бы ставить военные корабли в зоне досягаемости американских ВМС, если бы не хотела послать сигнал.

«И сигнал этот вполне ясен: "Вы сделали все возможное, чтобы уничтожить нас. Вы расширили границы НАТО до предела <…> и отказываетесь прекратить эту войну. Вы продолжаете подбрасывать дрова в этот костер», — заявил полковник в отставке.

Он добавил, что Россия уже «перестала пытаться» уговорить отступить и закончить конфликт, а теперь дает понять, что не позволит повторить в Венесуэле то, что США «сделали на Украине».