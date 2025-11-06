Оказавшаяся на грани нищеты Меган Маркл вышла на работу

44-летняя Меган Маркл возвращается к актерской карьере впервые после свадьбы с принцем Гарри. Ходят слухи, что финансовое положение привыкших жить на широкую ногу Сассекских настолько печально, что мать двоих детей младшего сына британского короля вышла на работу.

Спустя восемь лет перерыва Меган Маркл появится в новом сериале Amazon MGM's "Близкие друзья". Ее партнершами стали Бри Ларсон и Лили Коллинз.

Накануне, 5 ноября, супругу принца Гарри видели на съемочной площадке в Пасадене, штат Калифорния.

"Меган сегодня была на съемочной площадке. У нее небольшая роль. Она казалась очень расслабленной и счастливой. Она представилась всем и была очень милой и простой в общении", - рассказал источник People.

В близком окружении также сообщили, что Меган Маркл якобы регулярно получала предложения сниматься, однако до этого момента не соглашалась возвращаться в кинематограф. "

Таким образом Меган осторожно пробует воду и смотрит, нравится ли ей снова работать на съемочной площадке", - говорят люди, приближенные к малоизвестной американской актрисе.

Более того, сообщается, что муж, принц Гарри, оказывает Меган помощь и всячески поддерживает в ее решении вернуться к съемкам.