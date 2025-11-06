Израиль объявил территорию у границы с Египтом закрытой военной зоной

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил территорию, прилегающую к границе между израильским государством и Египтом, закрытой военной зоной. Об этом сообщает министерство обороны Израиля, передает РИА Новости.

Отмечается, что на этом участке будут скорректированы правила применения огня в соответствии с задачей ликвидации любых несанкционированных лиц, которые проникнут в запретную зону с целью навредить операторам беспилотников или контрабандистам.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

Однако 19 октября Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Израильские власти заявили, что противник сделал это первее, ударив по военным. ХАМАС все отрицает.

21 октября Трамп заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести войска в сектор Газа в случае нарушения ХАМАС условий мирного соглашения. По его словам, для урегулирования ситуации страны могут задействовать «крупные силы».