В Британии американский булли загрыз младенца

В Южном Уэльсе в Британии собака породы американский булли загрыз 9-месячного ребенка хозяев. Об этом сообщает газета The Independent.

«Экстренные службы отреагировали на сообщение о нападении домашней собаки по адресу в Кроссвее, Рогиет, вечером в воскресенье», — говорится в материале.

Полиция уточнила, что речь идет шестилетнем псе.

В конце октября этого года сообщалось, что в Московской области Аляскинский маламут перевернул коляску и загрыз младенца. Инцидент произошел 26 октября на территории частного дома в поселке Трехгорка Одинцовского района. Родители оставили коляску во дворе, и аляскинский маламут перевернул ее. Далее собака набросилась на грудного ребенка и загрызла его. В результате младенец получил несовместимые с жизнью травмы и скончался от полученных ран.

Соседи семьи рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что собака была домашней и не выходила за пределы дачного участка. По их словам, до сих пор животное не проявляло агрессии к людям. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).