Что произошло в мире 6 ноября: Краковское восстание и обращение Сталина

6 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — Краковское восстание, начало Патрасского сражения между флотами Российской и Османской империй. Подробности — в материале «Рамблера».

Краковское восстание

В 1923 году в Польше вспыхнуло Краковское восстание, одно из крупнейших вооруженных выступлений в довоенной Польше. Рабочие Кракова, вооружившись, разоружили две пехотные роты солдат, оттеснили полицию и возвели баррикады. Они успешно отразили атаки трех эскадронов 8-го уланского полка и захватили броневик «Гарфорд-Путилов». К вечеру 6 ноября восставшие контролировали весь рабочий район города. Среди участников восстания был Леопольд Треппер, который впоследствии стал советским разведчиком и возглавил «Красную капеллу».

Обращение Сталина к советскому народу

6 ноября 1941 года на станции метро «Маяковская» прошло заседание Моссовета, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции. Иосиф Сталин обратился к народу. Он заявил о провале блицкрига и объяснил причины неудач Красной Армии, указав на превосходство противника в технике. Сталин напомнил о преступлениях нацистов, упомянул о грозящем уничтожении культурного наследия и призвал тружеников тыла работать на пределе возможностей для победы. Завершил он словами: «Наше дело правое — победа будет за нами!». Речь транслировалась по радио и была напечатана в «Правде».

Выпуск заводом «Динамо» первого электровоза советской конструкции

6 ноября 1932 года из ворот завода «Динамо» вышел первый советский электровоз ВЛ19-01, разработанный в Центральном локомотивопроектном бюро и на заводе «Динамо» под руководством инженеров Е. С. Аваткова и Х. Я. Быстрицкого. Электровоз напоминал трамвай по конструкции и принципу действия, имел 6 тяговых электродвигателей, 9 скоростей и 36 ходовых позиций, средняя скорость — 43 км/ч, нагрузка на рельсы — 19 тонн. 29 ноября 1935 года ВЛ19-01 провел первый грузовой и пассажирский поезд по электрифицированному участку Кандалакша — Апатиты — Кировск. Эксплуатировался он до конца 1970-х.

Гибель короля Швеции Густава II Адольфа («Северный Лев»)

6 ноября 1632 года король Швеции Густав II Адольф, известный как «Северный Лев» (родился в 1594 году), из династии Ваза, был смертельно ранен. Он был полководцем, который вел войны с Данией, Россией и Польшей, захватив значительные территории. С 1630 года он участвовал в Тридцатилетней войне 1618–1648 годов на стороне антигабсбургской коалиции, одержав победы при Брейтенфельде в 1631 году и при Лютцене в 1632 году, где он погиб.

Патрасское сражение между флотами Российской и Османской империй

6 ноября 1772 года началось Патрасское сражение между флотами Российской и Османской империй. Оно произошло в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов в Патрасском заливе, у берегов Греции. Эскадра Михаила Тимофеевича Коняева из Первой Архипелагской экспедиции русского флота одержала победу над турецкой «дульционитской» эскадрой. Это сражение стало ключевым событием, так как оно сорвало планы турок по объединению «дульционистской» и «берберийской» эскадр и значительно ослабило «дульционистскую» эскадру. После этого поражения турки больше не тревожили русский флот, который базировался в Архипелаге, до конца войны.