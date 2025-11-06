В Конгрессе захотели запретить Трампу нападать на Венесуэлу

Группа американских сенаторов во главе с демократами Тимом Кейном и Адамом Шиффом и республиканцем Рэндом Полом выступила с инициативой запретить президенту США Дональду Трампу начинать войну с Венесуэлой без санкции Конгресса. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщает газета The Guardian.

«Администрация Трампа готовит почву для возможных военных действий в Венесуэле. Завтра на основе двухпартийного соглашения мы проведем голосование, чтобы заблокировать это несанкционированное использование военной силы. Конгресс должен воспользоваться своими полномочиями, чтобы не допустить втягивания США в новую войну», — заявил Шифф.

Ранее газета The New York Times написала, что администрация Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы, чтобы добиться отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро.

В то же время издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа все еще выбирает между двумя вариантами действий, один из которых предполагает свержение Мадуро, а другой — давление на венесуэльские власти с целью добиться определенных уступок США.