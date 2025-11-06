В Финляндии забили тревогу из-за слов Путина

Финансирование странами Европы «прокси-войны против России» член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает игрой с огнем.

«Это не шуточки, - написал он в соцсети X. - Это очень серьезно».

Европа, как он указал, играет с огнем, финансируя «продолжение прокси-войны» против Москвы. Подобным образом финский политик отреагировал на поручение президента РФ Владимира Путина по внесению инициатив о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Накануне глава российского государства поручил собрать информацию и провести анализ на площадке Совета безопасности РФ, а также внести предложения о возможном старте работ по подготовке испытаний ядерного оружия.