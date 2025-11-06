Стало известно, сколько потратит Польша на укрепление границы с Россией

Польша планирует потратить на модернизацию системы охраны на границе с России $7 млн. Большую часть средств на проект выделит Евросоюз (ЕС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польскую Пограничную стражу.

Уточняется, что в рамках проекта планируется закупить радиокоммуникационное, спутниковое, телекоммуникационное и мобильное оборудование, а также провести обучение администраторов систем безопасности.

Как рассказали в польской погранслужбе, общий объем средств на модернизацию составит около 25 850 000 злотых ($7 млн), 90% из этой суммы, почти $6,3 млн, поступит от ЕС в рамках Фонда интегрированного управления границами.

Агентство Bloomberg сообщало в начале ноября, что Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Польское правительство стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. При этом система борьбы с беспилотниками должна быть завершена через два года.