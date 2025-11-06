Бразильский политический аналитик Пепе Эскобар заявил, что Россия и Китай нанесут президенту США Дональду Трампу два стратегических поражения. Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Эскобара, одно из поражений Трампу нанесет «Россия в Новороссии». Аналитик отметил, что поражение уже сейчас «тянется день за днем, словно китайская пытка».

«Стратегическое отчаяние Трампа 2.0, «Империи хаоса» в целом и стоящих за ней элит заключается в двух надвигающихся стратегических поражениях. <…> Они знают, что наступит момент, когда все рухнет. Это может случиться уже через несколько месяцев. Может, в следующем году, но это неизбежно», - подчеркнул Эскобар.

Второе поражение Трампа, по словам аналитика, будет более затяжным и долгосрочным. Речь идет о стратегическом поражении в технологической, тарифной и торговой войне против Китая.

Эскобар прокомментировал встречу Трампа с главой Китая Си Цзиньпином в Южной Корее. По мнению эксперта, по итогам встречи Пекин «не сдвинулся ни на дюйм», а Трампу пришлось уступить. Главным итогом встречи стало снижение Вашингтоном пошлин на китайские товары с 57 до 47 процентов.

Ранее Эскобар заявил, что конфликт на Украине может продлиться как минимум до 2026 года, если Киев откажется принять меморандум Москвы. Меморандум был предложен во время летних переговоров в Стамбуле.

По итогам переговоров Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших. Россия в своем меморандуме, среди прочего, потребовала международного признания новых регионов, гарантий нейтралитета Украины, защиты русскоязычного населения страны и отмены санкций.