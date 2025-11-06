Глава МО Британии Хили заявил о готовности «коалиции желающих» к миру

Глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» готова к миру. Об этом пишет Politico.

«Работа «коалиции желающих»... регулярно обновляется, чтобы мы могли по-настоящему почувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь обеспечить это», — говорится в статье.

Ранее итальянский профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что встреча «коалиции желающих» не спасёт Украину от краха.

The Telegraph писал, что «коалиция желающих» решила прибегнуть к тактике давления на Россию.