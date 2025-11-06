Эксперт раскрыл, кто может стоять за запуском БПЛА у аэродромов Бельгии
Министр обороны Бельгии Тео Франкен собирается активировать 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО, подразумевающую проведение со странами альянса «консультаций по безопасности», из-за инцидентов с неопознанными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у аэродромов в стране. В комментарии «ВФокусе Mail» заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, кто может стоять за подобными действиями.
Эксперт выразил уверенность, что это провокация, направленная против России. Он напомнил о случае, когда любитель из Хорватии запускал дроны, но СМИ не хотят признавать такой исход, потому что им стыдно. К тому же он указал, что сейчас в СМИ осуществляется провокация против России из-за гибридного противостояния с США, в формате которого наблюдается множество информационных операций, направленных против нас, в том числе такие необоснованные обвинения.
По словам Кошкина, если нужна провокация, то ее могут сделать за деньги, поэтому за запуском беспилотников могли стоять любые страны Североатлантического альянса и даже сама Бельгия. Собеседник издания допускает, что это могла сделать и Украина, но не только Киев заинтересован в продолжении конфликта, а этот инцидент связан с продолжением боевых действий.
Эксперт также добавил, что никаких консультаций по безопасности, о которых говорит Франкен, не будет, поскольку руководство НАТО в этом не заинтересовано.