На Западе на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали признавать режим украинского лидера Владимира Зеленского диктатурой.

На изменение отношения обратил внимание обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Умеренков.

«Прозрение относительно темных сторон Зеленского — свидетельство того, что даже у самых верных союзников Украины возникли сомнения по поводу царящей там "демократии". Верней, делать вид, что не замечают этого, они уже не могут», — говорится в статье.

В частности, на Западе отметили насильственную мобилизацию на Украине, давление на оппонентов Зеленского через «обвинения в коррупции или сотрудничестве с Россией», а также энергетические проблемы в преддверии зимы.

Тем временем на Украине заявили о катастрофе на покровском направлении. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал, что Красноармейск (украинское название — Покровск) «все».