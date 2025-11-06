В США высказались о возможном нападении Европы на Россию

Европейские страны испытывают желание напасть на Россию, но у них нет необходимых для этого ресурсов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его мнению, то, что Европа спровоцирует прямую войну с Россией, маловероятно. Джонсон отметил, что у ЕС «нет такой возможности».

«Я не сомневаюсь, что у них есть желание. Они бы с удовольствием напали на Россию и почувствовали, что могут нанести ей ущерб. Но реальность такова, что у них нет оружия и нет опыта его использования. У них хватит огневой мощи, чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом», — отметил Джонсон.

«Каждый раз мы проигрываем»: в Германии испугались новой войны с РФ

Эксперт напомнил, что страны Евросоюза подвергнут себя огромному риску — он считает, что Россия не будет нападать сама, но если на нее нападут, то она причин «огромную боль и страдания».