СМИ: Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о военной операции против Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Несмотря на обсуждения различных сценариев, Трамп выражает сомнения в использовании силы для свержения Николаса Мадуро.

В то время как администрация США рассматривает разные варианты, официальный Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с наркотрафиком и размещает войска в Карибском море.

Беспилотник-разведчик "Князь Вещий Олег" начали применять в зоне СВО

В зоне специальной военной операции активно применяют новейший разведывательный беспилотник "Князь Вещий Олег", созданный для повышения выживаемости и эффективности. Об этом сообщает ТАСС.

Этот дрон обладает высокой скрытностью благодаря внешнему сходству с украинскими беспилотниками, что затрудняет его обнаружение противником.

Благодаря простоте в эксплуатации и возможности легко восстанавливать его детали. "Князь Вещий Олег" становится важным инструментом для разведки и целеуказания на фронте.

В США на химзаводе произошла утечка аммиака

В США на химическом заводе в штате Миссисипи возник взрыв, повлекший за собой массовую утечку аммиака. Об этом сообщает ТАСС.

В результате инцидента началась эвакуация населения поблизости, а жителей города Язу-Сити просят оставаться дома.

Пока не сообщается о пострадавших, однако ситуация требует серьезных мер по ликвидации опасности.

Захарова: близится день освобождения Украины от "нацистских временщиков"

Захарова заявила, что день освобождения Украины от нацистских временно оккупационных сил приближается. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что попытки переписать историю и стереть героическое прошлое народа обречены на провал, несмотря на усилия киевского режима по уничтожению памяти о советском и российском наследии.

По её словам, в скором времени земля Украины будет освобождена от нацистской идеологии и режимов, которые продолжают растрачивать ее ресурсы ради своих целей.

Марочко: ВС РФ продавили оборону ВСУ восточнее Красного Лимана

За последние несколько дней российские вооружённые силы прорвали оборону украинских войск восточнее Красного Лимана и в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе боёв ВС РФ удалось занять новые позиции и уничтожить несколько укреплённых пунктов противника, что значительно ослабило его оборону в регионе.

Кроме того, российские войска уничтожили стратегически важный опорный пункт ВСУ северо-западнее Заречного, подчеркнул эксперт Андрей Марочко.