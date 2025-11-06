WSJ: Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы

ТАСС

Президент США Дональд Трамп еще не сформировал окончательного мнения относительно возможной военной операции в Венесуэле. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы
© РИА Новости

По их сведениям, Трамп недавно высказал представителям американской администрации высокого ранга свои сомнения по вопросу силового сценария для отстранения от власти венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вместе с тем президент США, указывает издание, продолжает интересоваться у своих помощников насчет вариантов возможной военной операции.

Рябков: действия США вблизи Венесуэлы создают напряженность

Как отмечается, временных рамок для принятия решения не установлено, Трампу предложен ряд подходов, в том числе ужесточение санкций и повышение пошлин в отношении стран - импортеров нефти из Венесуэлы, усиление поддержки оппозиции вместе с наращиванием военного присутствия в регионе, а также проведение тайных операций и нанесение авиаударов.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут приступить к бомбардировкам объектов венесуэльских наркокартелей. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро проинформировал о принятии плана комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии со стороны США.