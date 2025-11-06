Юрист рассказала о незаконности использования замороженных активов РФ

«Юридически чистого» способа использовать замороженные российские активы нет. Об этом рассказала старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова, передает РИА Новости.

По словам специалиста, инициатива Еврокомиссии нарушает основополагающий принцип международного права — суверенный иммунитет, который защищает государственные активы от принудительных мер со стороны других государств без согласия страны-владельца. Потому, как отметила Сиверова, некоторые страны — например, Канада и Швейцария — воздерживаются от рассмотрения вариантов конфискации без судебного решения.

Кроме того, юрист подчеркнула, что прямой кредит под залог замороженных активов остается крайне рискованным. Альтернативный подход Еврокомиссии состоит в обмене замороженных активов России на облигации Евосоюза. Их продадут инвесторам, а доход направят Киеву, объяснила она.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложил ряд условий, при которых страна поддержала бы план Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.