Юрист рассказала о незаконности использования замороженных активов РФ

Lenta.ru

«Юридически чистого» способа использовать замороженные российские активы нет. Об этом рассказала старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова, передает РИА Новости.

Юрист рассказала о незаконности использования замороженных активов РФ
© ТАСС

По словам специалиста, инициатива Еврокомиссии нарушает основополагающий принцип международного права — суверенный иммунитет, который защищает государственные активы от принудительных мер со стороны других государств без согласия страны-владельца. Потому, как отметила Сиверова, некоторые страны — например, Канада и Швейцария — воздерживаются от рассмотрения вариантов конфискации без судебного решения.

Кроме того, юрист подчеркнула, что прямой кредит под залог замороженных активов остается крайне рискованным. Альтернативный подход Еврокомиссии состоит в обмене замороженных активов России на облигации Евосоюза. Их продадут инвесторам, а доход направят Киеву, объяснила она.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложил ряд условий, при которых страна поддержала бы план Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.