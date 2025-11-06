Исполнение «Калинки» в финской школе обернулось скандалом

В школе «Сторэнген» в городе Эспоо произошел инцидент. Ученица отказалась петь русскую песню «Калинка» на уроке музыки, сообщил телеканал Yle.

На занятии дети изучали музыку России и должны были исполнить известную песню. Девочка, мать которой родом из Украины, отказалась участвовать.

По данным Yle, мать давно живет в Финляндии, вышла замуж за местного жителя, а дочь родилась уже там. Девочка никак не связана ни с Россией, ни с Украиной. Мать рассказала, что учительница ответила дочери: в школе не обсуждают подобные темы.

Директор учебного заведения Эллинор Хеллман заявила, что не может комментировать частные случаи, но подчеркнула, что школа открыта для всех учеников независимо от их происхождения. Она добавила, что уроки музыки включают разные культурные направления и педагоги стараются учитывать особенности каждого класса.