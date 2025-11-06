Раскрыто, какие варианты помощи Украине готовит Еврокомиссия

Московский Комсомолециещё 6

Европейская комиссия рассматривает два новых способа закрыть дефицит финансирования Украины, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Эти предложения станут альтернативой так называемому «репарационному кредиту».

Раскрыто, какие варианты помощи Украине готовит Еврокомиссия
© РИА Новости

В ближайшее время документ с вариантами направят правительствам стран ЕС. Первый вариант предполагает использование средств, полученных через выпуск совместного долга Евросоюза. Второй — финансирование за счёт взносов и грантов государств-членов.

Несмотря на разработку альтернатив, Еврокомиссия по-прежнему считает «репарационный кредит» наиболее подходящим решением. Однако Бельгия на саммите ЕС в октябре отказалась поддержать эту идею.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что страна согласится на план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву только при выполнении трёх условий. 