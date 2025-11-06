Раскрыто, какие варианты помощи Украине готовит Еврокомиссия

Европейская комиссия рассматривает два новых способа закрыть дефицит финансирования Украины, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Эти предложения станут альтернативой так называемому «репарационному кредиту».

В ближайшее время документ с вариантами направят правительствам стран ЕС. Первый вариант предполагает использование средств, полученных через выпуск совместного долга Евросоюза. Второй — финансирование за счёт взносов и грантов государств-членов.

Несмотря на разработку альтернатив, Еврокомиссия по-прежнему считает «репарационный кредит» наиболее подходящим решением. Однако Бельгия на саммите ЕС в октябре отказалась поддержать эту идею.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что страна согласится на план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву только при выполнении трёх условий.