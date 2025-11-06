Европа начала настраивать гражданские фонды на подготовку к войне

В Евросоюзе достигли соглашения по перенаправлению на оборону средств гражданского назначения из бюджета. Об этом пресс-служба Совета ЕС сообщила в соцсети X.

В публикации отмечается, что председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения по инвестициям. Договоренности должны открыть для оборонной сферы существующие фонды Евросоюза, которые обычно используются в гражданских целях.

"Украина будет присоединена к Европейскому оборонному фонду", - говорится в заявлении.

Соглашение должно увеличить финансирование инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в программы STEP, "Горизонт Европа", EDF, DEP и MIE для перенаправления средств.

В октябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Дания подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию производства украинского вооружения на территории скандинавской страны.