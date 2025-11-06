В США захотели серьезно сократить количество рейсов из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что распорядится сократить 10 процентов рейсов в 40 крупных аэропортах США, начиная с пятницы, 7 ноября, если не будет достигнуто соглашение о прекращении работы федерального правительства. Его слова приводит Reuters.

© Lenta.ru

По данным агентства, из-за шатдауна 13 000 авиадиспетчеров и 50 000 сотрудников Управления транспортной безопасности вынуждены работать без оплаты. Это усугубило нехватку персонала, привело к массовым задержкам рейсов и длинным очередям на досмотр в аэропортах.

Ранее стало известно, что остановка работы правительства в США при нынешнем президенте Дональде Трампе стала самой продолжительной в истории страны.