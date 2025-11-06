Еврокомиссия раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

Европейская комиссия (ЕК) осудила Белград за политику предоставления гражданства россиянам. Об этом говорится в докладе с оценкой готовности Сербии к вступлению в Европейский союз (ЕС).

«Получение гражданами России права на безвизовый въезд в ЕС путем предоставления им сербского гражданства создает потенциальные риски для безопасности ЕС», — утверждается в докладе Еврокомиссии.

ЕК порекомендовала Сербии согласовать свои действия с визовой политикой ЕС и обеспечить «тщательный контроль безвизового въезда граждан третьих стран, особенно из стран, представляющих угрозу для безопасности илинелегальной миграции».

Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался отвечать на обвинения со стороны стран Европейского союза из-за отношений Белграда с Россией, заявив, что не собирается оправдываться.