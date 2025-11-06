Стало известно, какую сделку предлагали прокуроры Эпштейну

Бывший сокамерник Джеффри Эпштейна сообщил, что финансисту сулили освобождение в обмен на показания против экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Post.

Бывший полицейский Николас Тартальоне, находившийся в одной камере с Джеффри Эпштейном, сообщил, что прокуроры США якобы предлагали миллиардеру помилование за дачу показаний против Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам Тартальоне, Эпштейну якобы сказали, что для выхода на свободу ему достаточно заявить о причастности Трампа к его преступлениям.

В прошении о помиловании Тартальоне указал, что бывший прокурор Морин Коми сообщила Эпштейну, что не потребуется предоставлять доказательства, достаточно, если окружение Трампа не сможет опровергнуть обвинения. Он рассказал об этом разговоре своему соседу по камере.

В 2019 году Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними, что грозило ему сроком до 40 лет, а также в преступном сговоре. Следствие утверждало, что в течение нескольких лет он завлекал и использовал десятки девушек, младшим из которых было по 14 лет. Некоторых жертв миллиардер привлекал к вербовке новых девушек.

Суд отказал Эпштейну в залоге, оставив его под стражей. В июле 2019 года Эпштейна обнаружили без сознания в камере, вскоре он скончался. Официально считается, что он покончил с собой. Появление новых откровений вызвало новый общественный интерес к делу финансиста, особенно на фоне предвыборных обещаний Трампа рассекретить материалы по делу.

Жертва Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра в жестоком изнасиловании

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал свою администрацию не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна. Из снятого ФБР видео у входа в камеру Эпштейна при публикации пропала одна минута записи. Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.