Провластная акция у сербского парламента собрала около 47,5 тыс. человек

Порядка 47,5 тыс. граждан собрались в среду перед зданием Народной скупщины в центре сербской столицы на провластной акции в поддержку группы сербов с Косово и Метохии, которые уже восьмой день идут пешком к Нови-Саду. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии.

"Министерство внутренних дел сообщает, что сегодня в Белграде, перед зданием Народной скупщины Республики Сербии, проходит публичное собрание граждан, собравшихся, чтобы встретить группу сербов с Косово и Метохии, которые уже восьмой день идут пешком в направлении Нови-Сада", - говорится в заявлении.

"По оценкам полиции, в данном официально заявленном собрании участвует около 47,5 тыс. граждан", - уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что "мероприятие было своевременно зарегистрировано в компетентном полицейском управлении, что позволило заранее спланировать все меры безопасности". "Собрание проходит мирно, без нарушений общественного порядка, инцидентов или пострадавших", - подчеркнули в МВД.

"Одновременно, на углу улиц Таковска и бульвара короля Александра собрались участники несанкционированного митинга в поддержку Дианы Хрки. По оценкам, на этом месте присутствует около 2,6 тыс. граждан", - говорится в сообщении. В министерстве также уточнили, что "полиция приняла все профилактические и оперативные меры для обеспечения общественного порядка, безопасности граждан и защиты имущества".

"Как и ранее, МВД будет, в соответствии с законом, обеспечивать охрану всех публичных мероприятий, гарантируя право граждан на мирное собрание и безопасность всех участников, а также поддержание общественного порядка и спокойствия", - отмечается в заявлении.

О протестной активности в Сербии

Акция оппозиционных сторонников в поддержку Дианы Хрки, матери одного из погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, связана с продолжающимся общественным недовольством после трагедии, в которой 1 ноября 2024 года погибли 16 человек. Женщина объявила голодовку, заявив, что прекратит ее только после объявления выборов в Сербии, и начала одиночный протест у здания парламента в Белграде.

В рамках расследования обрушения на вокзале прокуратура обвинила 13 человек, включая бывших министров и руководителей компании Infrastruktura eleznice Srbije, в халатности и нарушениях при контроле безопасности во время пробной эксплуатации объекта. Суд в Белграде подтвердил обвинительное заключение против менеджера компании и двух членов комиссии по техническому осмотру, указав на их возможную ответственность за трагедию.

1 ноября в Сербии был объявлен День траура по погибшим в Нови-Саде. Несмотря на официальные памятные мероприятия и призывы к единству, протестные настроения сохраняются. Часть общественности продолжает требовать ответственности властей и проведения досрочных парламентских выборов.