Приезд звезды боевиков Анджелины Джоли в подконтрольный правительству Украины Херсон был организован с тем, чтобы отвлечь внимание от провала ВСУ на поле боя, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Актриса прибыла в Херсон в среду днем, 5 ноября. В ходе визита она посетила ряд социальных учреждений, поговорила с детьми.

«Джоли на фоне поиграла. Трагедия в Покровске [Красноармейске] немного спала с информационной повестки. Кто следующий? Скажу так, звезд в мире очень много на годы вперед хватит, тем более платить есть чем, да и просто создавать инфо мусор много ума не надо», — разъяснил Дмитрук.

По его мнению, история с Покровском завершится также «молчаливо», как и предшествующие авантюры и провалы.

«Вместо Tomahawk»: в России высмеяли визит Джоли в Херсон

Парламентарий отметил, что Джоли все же могла бы принести реальную пользу, если бы забрала из ТЦК (аналог военкомата на Украине) не только своего задержанного людоловами охранника, но и учителей, врачей, священников — людей, которых завтра отправят на фронт.