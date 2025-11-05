Судьба Украины решается уже не на поле боя в Красноармейске (Покровске), а в тылу, который обе стороны конфликта теперь стремятся обрушить, делая ставку на техногенные и социальные катастрофы. С таким паническим предупреждением в беседе с журналисткой Ланой Шевчук выступил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, конфликт перешел в самую опасную фазу, поскольку теперь целью становится не только военная победа, но и подрыв внутренней стабильности через разрушение инфраструктуры.

«Ставка сделана на то, что должен обрушиться и оказаться в кризисе тыл. <…> Кто больше разрушит, кто больше подорвёт внутреннюю стабильность, устойчивость системы. Согласитесь, опасный поворот, потому что он ведёт к массе непредсказуемостей», — заявил Ермолаев.

Эксперт опасается, что такая стратегия неизбежно приведет к серии техногенных катастроф, которые и станут главной угрозой.

«Ничто так не угрожало Украине с точки зрения её будущего... сколько вот эта новая фаза войны в тылах, которая делает ставку на катастрофы», — заключил он.

Слова Ермолаева звучат на фоне уже озвученных катастрофических прогнозов для украинской столицы. Сегодня эксперты-энергетики предупредили, что в случае отключения ТЭЦ в многомиллионном Киеве хотя бы на три дня при морозе в -10°C властям придется объявлять полную эвакуацию населения и сливать воду из систем отопления домов. Подобный сценарий неминуемо приведет к гуманитарному коллапсу, который может усугубиться еще и транспортным параличом. Сегодня также стало известно, что государственная «Укржелдорога» из-за колоссальных убытков находится на грани полной остановки.