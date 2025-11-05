Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил власти Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро в связях с наркокартелями. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Мы взрываем террористов из картелей, связанных с режимом Мадуро в Венесуэле и других, речь не только о Венесуэле», — отметил глава Белого дома, выступая на Американском бизнес-форуме.

1 ноября издание Washington Post сообщало о наращивании военного присутствия США вблизи венесуэльских берегов. По данным газеты, Вашингтон развернул в Карибском бассейне боевые корабли, подводные лодки и увеличил численность военнослужащих на тысячи человек. Эти действия, по мнению издания, говорят о планах администрации Трампа по расширению военных операций в регионе.

В этот же день Николас Мадуро заявил, что Вашингтон пытается развязать войну из-за ресурсов его страны. При этом он подчеркнул, что, несмотря на угрозы в последние несколько месяцев, народ Венесуэлы смог выстоять.