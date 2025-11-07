Трамп: Россия, Китай и США могут договориться о сокращении ядерного оружия

США, Россия и Китай способны достичь масштабного соглашения о сокращении ядерных вооружений. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с руководителями пяти центральноазиатских республик.

«Я думаю, что нечто подобное может произойти — денуклеаризация», — сказал Трамп, комментируя перспективы трехсторонних переговоров. Его слова прозвучали в эфире C-SPAN.

Трамп заявил о значительном прогрессе в решении украинского конфликта

Президент США подчеркнул, что уже обсуждал эту тему с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, все стороны заинтересованы в том, чтобы перенаправить огромные средства, идущие на ядерный арсенал, на более полезные для людей цели. Глава Штатов также сформулировал свою позицию по этому вопросу как доктрину.

Ранее новый кандидат на ключевой пост в Пентагоне Роберт Кадлек выдвинул идею о заключении американо-российского договора по контролю над тактическим ядерным оружием. По его словам, необходимо найти способы включить российский арсенал в систему проверяемых соглашений по контролю над вооружениями.