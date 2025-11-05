Украина отрезала Славянск и Краматорск от железнодорожного сообщения

Украинские поезда перестанут ходить в Славянск и Краматорск, их временно отрезали от железнодорожного сообщения. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram-канале.

«Тяжелое, но важное решение ради сохранения жизней приняли совместно с Укрзализныцей — временно ограничиваем движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области», — написал Филашкин.

Ограничения коснутся и пригородного сообщения в Донецкой области, в частности, сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.

По его словам, все поезда на этом направлении будут делать конечную остановку в Барвенково или Гусаровке Харьковской области, далее для жителей Славянска и Краматорска организуют автобусы.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов назвал основные задачи для ВС России этой зимой. По его словам, военным нужно взять под контроль Славянск, Краматорск, Дружковку, чтобы полностью освободить Донбасс.