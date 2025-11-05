Трамп вслед за Путиным отказался ехать на G20

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления на Американском бизнес-форуме, что не поедет на саммит G20 в Южной Африке в конце ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не примет участие в саммите в ЮАР, но держава будет представлена на «достойном уровне» — делегацию возглавит заместитель руководителя АП Максим Орешкин.

«В Южной Африке будет встреча G20. Я не поеду», — отметил Трамп.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб предложил организовать встречу Путина и Трампа в ЮАР в конце ноября.

В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

По его мнению, на полях саммита также можно было бы организовать встречу Путина с Владимиром Зеленским.