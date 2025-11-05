Трамп прокомментировал итоги выборов мэра Нью-Йорка

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Об этом пишет РИА Новости.

В США во вторник, 4 ноября, прошли выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Вирджиния, а также мэра Нью-Йорка. На выборах мэра Нью-Йорка победил демократический социалист Мамдани.

«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся», — отметил Трамп.

По словам экспертов, Мамдани очень напоминает своим эпатажным поведением и высказываниями президента Аргентины Хавьера Милея. Реализация его идей, полагают аналитики, может способствовать превращению мегаполиса в криминальный центр США.

Социалист-мусульманин станет мэром Нью-Йорка

Ранее Трамп назвал Мамдани коммунистом и пригрозил прекратить федеральную помощь Нью-Йорку в случае его победы на выборах.