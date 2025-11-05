Швейцария хочет включить йодль в список ЮНЕСКО

Правительство Швейцарии добивается включения традиции пения йодлем в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, решение по этому вопросу ожидается к концу года. Об этом сообщает газета Independent.

Как отмечается, швейцарский стиль пения йодль отличается уникальной вокальной техникой, которая стала популярна во всем мире. Современные сторонники йодля подчеркивают, что этот стиль вышел далеко за рамки традиционного образа пастухов-мужчин, поющих фальцетом под аккомпанемент гигантских рожков на зеленых склонах альпийских холмов.

В настоящее время йодль считается популярной и универсальной формой пения. Как отмечает британское издание, за последнее сто лет клубы йодлей процветали по всей Швейцарии, расширяя популярность этого вида пения и интегрируя его уникальные тембры, техники и тремоло в международный музыкальный лексикон, охватывающий классику, джаз и фолк. Примечательно, что американские кантри-певцы активно включали йодль в свои песни в конце 1920-х.