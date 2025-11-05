Трамп считает, что шатдаун может «убить» республиканцев

Частичная приостановка работы федерального правительства США могла навредить Республиканской партии сильнее, чем демократам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи сенаторов-республиканцев Конгресса с американским главой.

© Global look

По словам собеседника портала, президент США Дональд Трамп во время закрытой части приема заявил, что в случае дальнейшего шатдауна партия «будет убита», а ее представителей станут считать «бездельниками-республиканцами». Американский глава отметил, что правительство должно вернуться к полноценной работе как можно скорее.

«Если вы не прекратите обструкцию, у вас будут большие проблемы», — обратился к сенаторам-республиканцам Трамп.

Ранее Axios сообщил, что шатдаун еженедельно обходится американской экономике примерно в 15 миллиардов долларов.

Напомним, что деятельность федерального правительства США была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования в начале октября. Причиной шатдауна стало то, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при Трампе.