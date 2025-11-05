Axios: Трамп считает, что шатдаун может «убить» республиканцев

Аксинья Кравченко

Частичная приостановка работы федерального правительства США могла навредить Республиканской партии сильнее, чем демократам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи сенаторов-республиканцев Конгресса с американским главой.

© Global look

По словам собеседника портала, президент США Дональд Трамп во время закрытой части приема заявил, что в случае дальнейшего шатдауна партия «будет убита», а ее представителей станут считать «бездельниками-республиканцами». Американский глава отметил, что правительство должно вернуться к полноценной работе как можно скорее.

«Если вы не прекратите обструкцию, у вас будут большие проблемы», — обратился к сенаторам-республиканцам Трамп.

Ранее Axios сообщил, что шатдаун еженедельно обходится американской экономике примерно в 15 миллиардов долларов.

Напомним, что деятельность федерального правительства США была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования в начале октября. Причиной шатдауна стало то, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при Трампе.