В Херсонской области произошло аварийное отключение ЛЭП

Аварийное отключение высоковольтной линии электропередач произошло в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В результате без света остались 10 муниципальных округов, включающих более 300 населенных пунктов, где проживают около 200 тысяч человек. При этом социальные объекты начали работать на резервных источниках питания, указал Сальдо.

К восстановлению электроснабжения были привлечены сотрудники "Херсонэнерго" и "Россетей", уточнил он, заверив, что электроэнергия будет возобновлена в ближайшее время.

Ранее отключение электроснабжения произошло в Сахалинской области. Из-за этого без света остались несколько микрорайонов Южно-Сахалинска, Дальнего, Поронайска, Макарова, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.

Причиной случившегося стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске.