Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

Командир батальона «Айдар»* (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов заявил, что ему стыдно за свою страну перед актрисой Анджелиной Джоли. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Этот пост он написал на фоне информации о том, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали телохранителя актрисы.

«Блин, и смешно и грешно. Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из «приемки» своего телохранителя. Стыдно ***** (ужас) за нас», — написал он.

Ранее охранника Джоли забрали в ТЦК, туда же поехала актриса и лично зашла в военкомат, чтобы попросить его отпустить. Этот момент и попал на видео.