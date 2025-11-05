Трамп побил рекорд по сбору средств

Президент США Дональд Трамп смог привлечь около двух миллиардов долларов от корпоративных доноров на реализацию своих проектов, включая строительство бального зала в Белом доме и мероприятия по случаю предстоящего 250-летия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, еще не одному американскому главе не удавалась собрать «столько денег так быстро и на самые различные цели». Отмечается, что Трамп начал заниматься этим еще «с момента вступления в должность и не собирается останавливаться».

По словам одного из доверенных лиц президента США, «раньше десять миллионов долларов казались огромной суммой», а теперь сбор такой суммы «просто скучный вечер». Известно, что собранные почти два миллиарда долларов Трамп направит на строительство бального зала в Белом доме, мероприятия по случаю предстоящего 250-летия Соединенных Штатов и финансирование своих политических комитетов. Также уже оплачены промежуточные выборы 2026 года. Кроме того Трамп намерен сосредоточиться на строительстве новой арки на въезде в Вашингтон.