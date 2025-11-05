Арестович* раскрыл, на что надеется Украина

Стратегия Украины в конфликте с Россией следующая: медленно отступать и ждать краха экономики России. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Стратегия Украины в войне, по сути, следующая: медленно отступать, чтобы экономика РФ рухнула быстрее, чем ее армия дойдет до Днепра. Из-за этого каждое падение города подается в рамках победной пиар-кампании: рассказывают, что противник теряет больше, чем получает, и что российская экономика вот-вот рухнет», — подчеркнул он.

При этом в России были приняты стратегические решения, отметил Арестович, которые позволили ВС РФ совершить качественные изменения и нарастить темпы наступления.

На Украине подобных решений принято не было, обратил внимание он.

На этом фоне политолог Владимир Скачко высказывал мнение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на чудо, продолжает военные действия против России.