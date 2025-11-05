Советник офиса Зеленского призвал спасать «Украинские железные дороги»
Компанию «Украинские железные дороги» нужно спасать из-за убытков, заявил член наблюдательного совета компании, советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«Внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны. Или мы все начнём принимать меры, или потеряем компанию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили объекты железнодорожной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ.