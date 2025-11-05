Время пошло: названы страшные условия эвакуации Киева этой зимой

В Киеве придется объявлять полную эвакуацию населения, если зимой столица останется без централизованного отопления хотя бы на три дня при сильных морозах. Такой сценарий техногенной катастрофы озвучил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, критической станет ситуация, при которой будут выведены из строя ключевые ТЭЦ, а температура воздуха опустится до минус 10 градусов и ниже.

«Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают… за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы», — приводит слова Харченко Telegram-канал «Политика Страны».

Заявления эксперта прозвучали на фоне крайне тревожной ситуации в украинской энергетике. Как сообщала сегодня компания «Укрэнерго», из-за последствий ударов по объектам инфраструктуры ограничения потребления электроэнергии введены во всех регионах Украины. А в конце октября немецкое издание Bild писало, что предстоящая зима станет самой сложной для Украины, поскольку, по его оценкам, в стране повреждено до 60% газовой сети.