На Украине назвали "неожиданную" цель визита Джоли в ТЦК

Выяснилась "истинная" цель визита голливудской звезды Анджелины Джоли в николаевский ТЦК. Душещипательную историю рассказали Сухопутные войска в комментарии ТСН.

Стало известно, что охранник Джоли – офицер запаса, и, по версии ТЦК, его личность установили, да и отпустили. А голливудская звезда приехала в ТЦК, чтобы сходить в туалет.

При этом, по данным телеграм-канала "Политика страны", в эту версию мало кто верит. Некоторые военные паблики откровенно высмеивают визит Джоли в ТЦК с целью сходить в туалет, называя эту версию бредом сумасшедшего. Также, по неофициальным данным из телеграм-каналов, мужчина все еще находится в военкомате и проходит медкомиссию, но подтверждения этой информации нет.