Анджелина Джоли приехала в Херсон

Известная актриса Анджелина Джоли снова побывала на Украине — на этот раз ее заметили в Херсоне. Об этом пишет News.ru со ссылкой на источники.

Журналисты заметили, что визит звезды боевиков прошел без заявлений и пресс-показов, о нем рассказали только в местных пабликах и Telegram-каналах.

По словам авторов публикаций, актриса прибыла в город днём и посетила медучреждения, занятые лечением гражданского населения.

По предварительным данным, Джоли приехала в Херсон как «посол доброй воли ООН по делам беженцев». За последние двадцать лет она неоднократно посещала регионы с конфликтами и гуманитарными проблемами, в частности побывала в Йемене, Сирии, Афганистане.

Высокопоставленные украинские чиновники факт приезда Джоли никак не комментировали.

Напомним, что в 2022 году актриса побывала во Львове — ее заметили в одном из городских кафе. На фоне визита появилось большое количество мемов, их авторы в основном высмеивали подростка, который сидел рядом со звездой, но не опознал ее, не попросил автограф или интервью.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила тогда, что визит Анджелины Джоли во Львов был организован с целью отвлечения внимания от ситуации вокруг мариупольского завода «Азовсталь».