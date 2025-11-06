Актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем намерении посетить страну и перешла границу Украины пешком. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник из Украины.

По информации инсайдера, на одном из блокпостов один из членов ее группы был неожиданно призван на службу в украинскую армию. Однако украинские власти продолжают выяснять детали произошедшего.

Politico отмечает, что вскоре после скандала на границе власти Украины сообщили о задержании водителя Джоли, но позже удалили свое заявление. Инсайдер издания также не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Региональный военный комиссариат в Николаеве подтвердил Politico, что водитель Джоли был военным резервистом и получил приказ пройти военную переподготовку,» — отмечается в статье.

Нынешний визит на Украину стал для Анджелины Джоли вторым с 2022 года — до этого актриса была в Львове. Тогда Джоли, которая также является послом Управления ООН по делам беженцев, приезжала на Украину с гуманитарной миссией.