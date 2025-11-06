Трамп призвал немедленно прекратить шатдаун

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к республиканцам с призывом оперативно урегулировать ситуацию с приостановкой работы правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера", – заявил Трамп на встрече с сенаторами за завтраком.

Axios: Трамп считает, что шатдаун может «убить» республиканцев

Глава Белого дома подчеркнул, что без отмены данного правила, которое позволяет меньшинству блокировать принятие решений, Конгресс рискует оказаться в состоянии затяжного паралича. Он отметил, что ранее законодатели всегда достигали согласия о временном продлении финансирования, и текущая ситуация является беспрецедентной.

В США 1 октября начался новый финансовый год, однако Конгрессу не удалось вовремя утвердить бюджет, что привело к приостановке работы правительства. Шатдаун не является редкостью, он влечет за собой временное прекращение деятельности ряда государственных учреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом. Трамп возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на представителей Демократической партии.

Он заявил о намерении использовать шатдаун как инструмент для проведения масштабных сокращений штата и социальных выплат, а также для ликвидации программ, которые не соответствуют интересам республиканцев.