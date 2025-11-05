Трамп пообещал положить конец еще одному конфликту

Еще один конфликт будет разрешен в будущем. Об этом на завтраке с сенаторами заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он отметил, что с начала президентского срока ему удалось «остановить уже восемь войн».

«И у нас осталась еще одна, как вы, вероятно, знаете, — и она тоже будет остановлена», — добавил Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский глава настроен на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, несмотря на ожидания Трампа, украинский кризис «оказался самым сложным для урегулирования».