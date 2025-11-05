Трамп рассказал об отношениях с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время завтрака с сенаторами-республиканцами Трамп заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом. При этом он также подчеркнул, что эти отношения не помешали ему ввести высокие пошлины против Китая.

«Не забывайте: два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьезной проблемой в сфере редкоземельных элементов — и сейчас об этом уже никто не говорит. Все было решено очень быстро. Без пошлин я не смог бы этого сделать. Я ввел стопроцентные пошлины против Китая. Как только я услышал об этом, то буквально через 20 минут я ввел стопроцентные пошлины против Китая, против председателя Си, который на самом деле мой друг, насколько он вообще может быть другом», — заявил Трамп.

Ранее Трамп снизил пошлины против Китая.