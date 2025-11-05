Экс-глава МИД Австрии рассказала о враждебности Европы по отношению к России

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль — человек, чья биография давно вышла за рамки дипломатического протокола. Сегодня она живет в России, преподает, занимается наукой и, несмотря на санкции ЕС, продолжает высказываться о происходящем в Европе.

В беседе с KP.RU Кнайсль рассказала, как изменилась атмосфера на Западе и почему, по ее мнению, Европа движется к опасной грани.

«Я думаю, в России сильно недооценивают, насколько велико недоверие к ней в Европе», — говорит Кнайсль.

Она вспоминает 2020 год, когда на улице в Вене на неё напали — просто за то, что она дала интервью RT и выступила в МГИМО. Тогда ее обвинил в шпионаже и пропаганде, а на улице оскорбляли ее и называли «русской свиньей».

По словам Кнайсль, страх и ненависть к России в Европе не ограничиваются политическими элитами, потому что напали на нее не журналисты и не политики.

При этом экс-глава МИД Австрии отметила, что не вся Европа одинакова. Так, например, в Испании и Португалии к России относятся спокойнее, чем другие страны.