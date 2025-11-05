Политик Мема: спонсирование Украины представляет опасность для Европы
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил об опасности спонсирования Украины для Европы.
Соответствующее заявление финский политик сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
В размещенном сообщении Мема задался вопросом о том, почему европейские лидеры продолжают спонсирование конфликта, который рискует распространиться на города Европы.
Он добавил, что вместо того, чтобы искать дипломатическое решение конфликта, Европейский союз (ЕС) отбирает все больше денег у налогоплательщиков и эскалирует ситуацию на Украине.