Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил об опасности спонсирования Украины для Европы.

Соответствующее заявление финский политик сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В размещенном сообщении Мема задался вопросом о том, почему европейские лидеры продолжают спонсирование конфликта, который рискует распространиться на города Европы.

Он добавил, что вместо того, чтобы искать дипломатическое решение конфликта, Европейский союз (ЕС) отбирает все больше денег у налогоплательщиков и эскалирует ситуацию на Украине.