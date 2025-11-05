Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что спонсирование Украины является опасным для Европы.

«Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая рискует распространиться на европейские города?» — написал Мема в соцсети X.

По его словам, вместо поисков дипломатического решения конфликта, ЕС всё больше денег отбирает у налогоплательщиков.

Ранее Bloomberg писал, что у западных союзников Киева нет плана победы для Украины.

Газета Neue Zürcher Zeitung отмечала, что Европа заметно сократила военную помощь Украине.